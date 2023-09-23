Диетолог рассказала, какие продукты сохранят молодость

В рационе также должны присутствовать овощи, фрукты и зелень Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о продуктах, которые нужно включать в рацион после 50 лет.

По ее словам, «омолодить» организм помогают морская рыба, морепродукты, крупы и овсянка, кисломолочные продукты и злаковый хлеб. К каждому приему пищи также нужно добавлять овощи, зелень и фрукты.

При этом специалистка призвала отказаться от кондитерских изделий, различных сладостей, газировок, жирного мяса. Соломатина пояснила, что такие продукты могут привести к лишнему весу и даже стать причиной сахарного диабета.

«Из-за неправильного питания обостряются хронические заболевания. Чаще всего это ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги», - добавила Соломатина.

Ранее KP.RU писал, что терапевт Тимощенко посоветовал отказаться от алкоголя, жиров и консервантов, чтобы сохранить печень.