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НовостиОбщество23 сентября 2023 15:04

Диетолог рассказала, какие продукты сохранят молодость

Диетолог Соломатина: после 50 нужно есть морепродукты, рыбу и овсянку
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В рационе также должны присутствовать овощи, фрукты и зелень

В рационе также должны присутствовать овощи, фрукты и зелень

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о продуктах, которые нужно включать в рацион после 50 лет.

По ее словам, «омолодить» организм помогают морская рыба, морепродукты, крупы и овсянка, кисломолочные продукты и злаковый хлеб. К каждому приему пищи также нужно добавлять овощи, зелень и фрукты.

При этом специалистка призвала отказаться от кондитерских изделий, различных сладостей, газировок, жирного мяса. Соломатина пояснила, что такие продукты могут привести к лишнему весу и даже стать причиной сахарного диабета.

«Из-за неправильного питания обостряются хронические заболевания. Чаще всего это ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги», - добавила Соломатина.

Ранее KP.RU писал, что терапевт Тимощенко посоветовал отказаться от алкоголя, жиров и консервантов, чтобы сохранить печень.