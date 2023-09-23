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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 15:47

Британца, разыскиваемого Интерполом, задержали в Москве

Мужчина находится под подпиской о невыезде
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мужчина находится в розыске по запросу Мальты

Мужчина находится в розыске по запросу Мальты

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве задержали британца, находящегося в международном розыске за тяжкое преступление, сообщили «Известия».

По данным источника, 21 сентября гражданина Великобритании остановили для проверки документов на Варшавском шоссе. Правоохранители выяснили, что иностранца разыскивает Интерпол и задержали его.

Сотрудники полиции выяснили, что британец живет в квартире москвички на Загородном шоссе. Мужчина объяснил, что его ищут по запросу Мальты. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. С иностранца взяли подписку о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали женщину по подозрению в краже телефонов на детской площадке. В отношении нее возбудили уголовное дело. Фигуранта успела продать гаджеты, но смогла вернуть вырученные за них деньги потерпевшим.