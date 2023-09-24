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НовостиОбщество24 сентября 2023 5:39

Сильный порывистый ветер и до +25 градусов ожидаются в Москве 24 сентября

Ночью воздух остынет до плюс 12-14 градусов
Мила ГЕНЬ
Сильный порывистый ветер и до +25 градусов ожидаются в Москве 24 сентября

Сильный порывистый ветер и до +25 градусов ожидаются в Москве 24 сентября

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в воскресенье, 24 сентября, прогнозируется переменная облачность. Днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России. По области местами пройдет кратковременный дождь.

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба, что выше нормы. В городе будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на понедельник в столице ожидается облачность с прояснениями, а также дождь. Столбики термометров покажут от 12 до 4 градусов тепла. Ветер сменит направление на западное и северо-западное, штормовые порывы прекратятся. Атмосферное давление «подрастет» еще на один пункт.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень опасности объявили в Москве и Московской области из-за сильного ветра 24 сентября.