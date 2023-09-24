Метеоролог Шувалов: Очень теплую погоду в Москве сменит умеренно теплая Фото: из открытых источников

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе. Жара уйдет, на смену ей придет умеренно теплая погода, поделился синоптик в своем телеграм-канале.

Со вторника, 26 сентября и до конца недели в столице ожидается преобладание высокого давления. Днем прогнозируют 17-19 градусов тепла в начале недели и 20-22 во второй половине. Ночи станут сильно прохладнее — всего +3-8 градусов выше нуля.

— Одна черта останется неизменной — это острая нехватка дождей, которая ощущается все сильнее и сильнее. Дожди, которые ожидаются в ночь на понедельник, не слишком сильно исправят ситуацию с начавшейся осенней засухой, — отметил Шувалов.

Ранее KP.RU писал, что в воскресенье, 24 сентября, в столице ожидают до +25 градусов тепла и сильный ветер.