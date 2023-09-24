Доктор Мясников: два спиртных напитка могут быть полезны Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале перечислил продукты, которые обладают противовоспалительным эффектом. Среди них «спрятались» и два алкогольных напитка — пиво и вино. Врач добавил, что они, в том числе, снижают и риски развития аневризмы аорты.

В списке также оказались фрукты и орехи, овощи, цельнозерновые продукты, нежирный сыр, чай, кофе и орехи. А вот способствуют развитию аневризмы мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкая газировка. Для мужчин в этот список попало еще и неумеренное потребление соли.

К другим факторам, повышающим риски возникновения аневризмы относят генетическую предрасположенность, возраст старше 65 лет (особенно у мужчин), курение, атеросклероз, неконтролируемую гипертонию, сидячий образ жизни и неправильное питание.

Ранее KP.RU писал, какие продукты врач-диетолог посоветовала включать в рацион после 50 лет.