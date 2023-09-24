На Большой Калитниковской улице в Москве задерживаются трамваи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Большой Калитниковской улице, в районе остановки «Воловья улица», из-за автомобиля, оставленного на путях, задерживаются трамваи № А и 45. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На время устранения маршруты трамваев изменили. Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Сообщение о неполадках и изменениях в работе трамваев появилось в 14:35. Спустя 22 минуты в департаменте транспорта объявили о возвращении штатного расписания.

— Восстановлено движение трамваев на Большой Калитниковской улице, — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU писал, что ограничения введут на некоторых участках МКАД из-за строительных работ. Речь идет о 13-м, 14-м и 15-м километрах автодороги, на пересечении с улицей Верхние поля.