Диетолог Гинзбург призвал женщин регулярно есть овощи и рыбу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продукты, которые необходимо в обязательном порядке добавить в рацион для поддержания женского здоровья, перечислил в своем блоге доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

Часто проблемы со здоровьем у женщин связано с нехваткой какого-либо из данных элементов: железо, витамин D3, витамин В12 или кальций.

Восполнить дефицит железа помогут красное мясо, печень, птица и рыба. Для его усвоения также нужна аскорбиновая кислота (она еще помогает синтезировать коллаген и поддерживает иммунитет). Получить ее можно из овощей, фруктов и зелени.

Витамин В12 обычно не бывает дефицитным, если только человек не отказывается от животной пищи.

D3 очень важен для организма, но присутствует он всего в двух продуктах — в рыбьем жире и печени трески. Если вы не едите эти продукты ежедневно, то нужно принимать добавки: дозой по 600 МЕ.

Чтобы поддерживать уровень кальция, нужно включить в рацион кисломолочную продукцию, сообщил Гинзбург.

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