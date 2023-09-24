Диетолог Гинзбург призвал женщин регулярно есть овощи и рыбу
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Продукты, которые необходимо в обязательном порядке добавить в рацион для поддержания женского здоровья, перечислил в своем блоге доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.
Часто проблемы со здоровьем у женщин связано с нехваткой какого-либо из данных элементов: железо, витамин D3, витамин В12 или кальций.
Восполнить дефицит железа помогут красное мясо, печень, птица и рыба. Для его усвоения также нужна аскорбиновая кислота (она еще помогает синтезировать коллаген и поддерживает иммунитет). Получить ее можно из овощей, фруктов и зелени.
Витамин В12 обычно не бывает дефицитным, если только человек не отказывается от животной пищи.
D3 очень важен для организма, но присутствует он всего в двух продуктах — в рыбьем жире и печени трески. Если вы не едите эти продукты ежедневно, то нужно принимать добавки: дозой по 600 МЕ.
Чтобы поддерживать уровень кальция, нужно включить в рацион кисломолочную продукцию, сообщил Гинзбург.
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