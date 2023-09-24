Синоптик Тишковец: отопление в Москве могут включить во второй половине октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году сезоне условная дата начала отопительного сезона в Москве придется на вторую половину октября, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом он рассказал своим подписчикам в телеграм-канале.

Как рассказал Тишковец, среднесуточная температура воздуха в столице обычного опускается ниже плюс 8 градусов 5 октября. В этом сезоне синоптики делают прогнозы о более долгом тепле и ориентировочно указывают на смещение отопительного сезона на две недели позднее.

Метеоролог добавил, что октябрь в целом будет теплее нормы на три градуса. Также он будет засушливым: «недобор» осадков составит порядка 20%. Включать батареи в начале месяца нецелесообразно, считает Евгений Тишковец — разве что только в соцучреждениях.

Ранее KP.RU писал, что на будущей неделе в Москве будет умеренно тепло. Если сравнивать с текущей неделей, то температура понизится.