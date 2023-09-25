В Москве задержали курьера аферистов, похитившего у пенсионерок 3 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали посыльного аферистов, который похитил у шести пенсионерок 3 млн рублей. Мошенники убеждали пожилых женщин, что их родственницы попали в беду и единственный шанс им помочь — передать крупную сумму денег. Задержанный исполнял роль курьера. Он забирал деньги и перечислял их злоумышленникам, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Предварительно установлено, что пенсионеркам Москвы под видом родственницы звонила неизвестная и сообщала, что стала виновницей ДТП. После чего она просила передать деньги на оплату дорогостоящего лечения либо на прекращение в отношении нее уголовного дела.

Перепуганные женщины передавали наличные курьеру. Позже его задержали. Злоумышленником оказался 24-летний житель Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержанного курьера на время следствия отправили под стражу. Других участников преступлений ищут. Также полиция выясняет, были ли другие аналогичные эпизоды.

Ранее KP.RU писал, что мошенники заставили пенсионерку из Москвы отдать им валютные сбережения на сумму в 25 млн рублей.