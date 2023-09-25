Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 сентября 2023 7:38

Мошенники с помощью поддельного паспорта украли квартиру в центре Москвы

По фальшивому паспорту на имя собственницы помещений, в который вклеили фото мошенницы, аферисты продали чужую квартиру
Мила ГЕНЬ
Мошенники с помощью поддельного паспорта украли квартиру в центре Москвы

Мошенники с помощью поддельного паспорта украли квартиру в центре Москвы

Фото: Татьяна Коркина

Группа мошенников решила завладеть квартирой 54-летней жительницы столицы, расположенной в доме на Космодамианской набережной в центре Москвы стоимостью более 24,5 млн рублей. Для этого они изготовили поддельный паспорт с данными собственницы, но фотографией злоумышленницы. Затем они смогли продать чужую квартиру, рассказали в прокуратуре Москвы.

Соучастники по фальшивому паспорту заключили договор купли-продажи квартиры, якобы между собственницей квартиры и покупателем, который затем передали для последующей регистрации недвижимости.

47-летняя злоумышленница, выступающая от имени потерпевшей в качестве продавца, задержана. Женщине предъявили обвинение в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Ее заключили под стражу.

На квартиру потерпевшей наложен арест.

Ранее KP.RU рассказывал, что в столице задержали курьера аферистов, который помог мошенникам похитить 3 млн рублей у пенсионерок.