Мошенники с помощью поддельного паспорта украли квартиру в центре Москвы Фото: Татьяна Коркина

Группа мошенников решила завладеть квартирой 54-летней жительницы столицы, расположенной в доме на Космодамианской набережной в центре Москвы стоимостью более 24,5 млн рублей. Для этого они изготовили поддельный паспорт с данными собственницы, но фотографией злоумышленницы. Затем они смогли продать чужую квартиру, рассказали в прокуратуре Москвы.

Соучастники по фальшивому паспорту заключили договор купли-продажи квартиры, якобы между собственницей квартиры и покупателем, который затем передали для последующей регистрации недвижимости.

47-летняя злоумышленница, выступающая от имени потерпевшей в качестве продавца, задержана. Женщине предъявили обвинение в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Ее заключили под стражу.

На квартиру потерпевшей наложен арест.

Ранее KP.RU рассказывал, что в столице задержали курьера аферистов, который помог мошенникам похитить 3 млн рублей у пенсионерок.