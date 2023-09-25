Сезон свадеб 2023 года завершили на Северном речном вокзале в Москве Фото: pixabay.com

Свадебный сезон 2023 года завершили на Северном речном вокзале в Москве. Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, с мая по сентябрь здесь поженились более 120 пар. Это на 20% больше, чем в 2022 году.

Впервые бракосочетания проводили и по будням — причиной стала популярность площадки. Также сезон на Речном вокзале был богат на красивые даты: торжественные церемонии проходили 07.07, 17.07, 08.08, 19.09 и все 23-ие дни месяцев. Последние регистрации прошли 23.09.23, в этот день на Северном речном вокзале заключили брак 10 пар.

В дептрансе отметили, что в следующем году традиция церемоний на Северном речном вокзале будет продолжена.

Ранее KP.RU писал, что в Москве избавились от продающих с рук билеты на теплоходы «зазывал».