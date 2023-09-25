Двое мужчин изнасиловали незнакомую женщину в лесополосе на северо-западе Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следствие ходатайствует об аресте двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы. 19-летний и 22-летний парни напали на незнакомку в лесополосе в районе Покровское-Стрешнево, рассказали в Следственном комитете России по столице.

Возбуждено уголовное дел об изнасиловании, совершенном группой лиц.

Инцидент произошел в ночное время 23 сентября 2023 года. Обвиняемые напали на 35-летнюю женщину, которая проходила мимо, и изнасиловали ее.

В кратчайшие сроки местонахождение и личность фигурантов установили. С молодыми людьми уже провели следственные и процессуальные действия, им предъявлено обвинение. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и дактилоскопическая.

Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение будет принято уже сегодня, 25 сентября.

Ранее KP.RU писал, что в Москве молодой человек изнасиловал 16-летнюю девочку в лифте жилого дома.