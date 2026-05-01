По факту гибели троих мужчин в Волоколамске возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту гибели троих мужчин возбуждено в Волоколамске. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены сегодня, 1 мая, в машине недалеко от деревни Прозорово.

«В правоохранительные органы поступила информация о том, что в автомобиле, расположенном в поле вблизи деревни Прозорово, обнаружены тела троих мужчин без внешних признаков насильственной смерти», - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом. Правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на установления всех обстоятельств произошедшего. Планируется также назначить судебные экспертизы.

Как KP.RU писал ранее, в Москве суд отправил под стражу пятерых подозреваемых по делу о смертельном пожаре на севере столицы, унесшем жизни восьми человек. Такое решение было принято по настоянию столичной прокуратуры.