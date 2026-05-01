Синоптик Леус: Пятый год подряд май в Москве начинается заморозками

В Москве вот уже пятый год подряд в первой декаде мая отмечаются заморозки. Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимум в городе минувшей ночью составил -0,6 градусов.

«На других метеостанциях мегаполиса было от +2,5° на Балчуге до -2,4° в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском минимум составил -2,3°. В Московской области минимальная температура менялась от +0,9° в Клину до -3,8° в Горках Ленинских», - написал синоптик в посте.

Сегодняшние заморозки, по оценке Леуса, относятся к поздним, так как средняя дата последних минусовых температур в столице в XXI веке приходится на 27 апреля. Метеоролог подчеркивает, что в Москве прошли последние заморозки нынешней весны. А вот в Подмосковье, как минимум предстоящей ночью, они могут вернуться.

«Напомню, что в век глобального потепления самые поздние заморозки в Москве отмечались 15 мая, было это в 2004 году», - подытожил Леус.

Как KP.RU писал ранее, погодные условия в Москве пришли в норму, поэтому сервисы городского проката возобновляют работу. Самокаты и велосипеды на парковках снова доступны для аренды.