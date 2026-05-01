Росгвардейцы помогли мужчине, получившему серьезную травму ноги в центре Москвы.

Столичные росгвардейцы оказали помощь мужчине, получившему серьезную травму ноги в центре города. Об этом журналистам KP.RU сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

Правоохранители обнаружили пострадавшего, который сидел на земле, недалеко от площади Трех Вокзалов. По словам мужчины, он испытывал сильную боль в ноге и не мог самостоятельно подняться.

Стражи порядка незамедлительно оказали ему первую помощь и вызвали на место бригаду скорой. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с подозрением на перелом.

