Парковки работают бесплатно в первые майские выходные в Москве

В первые майские выходные парковки в Москве работают бесплатно. Как сообщают представители столичного Дептранса, 1 и 2 мая оставить авто без оплаты можно на всех улицах города, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 руб/ч, а также в зонах динамического тарифа.

Подчеркнем, что парковки со шлагбаумом остаются платными все дни. С воскресенья, 3 мая, парковочные зоны будут работать в прежнем режиме: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 руб/ч, а также зон динамического тарифа.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в майские праздники городские уличные парковки работают бесплатно. Это не повлияет на загруженность стоянок, так как в такие дни на дороги традиционно выезжает меньше машин», - добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как KP.RU писал ранее, в Москве вот уже пятый год подряд в первой декаде мая отмечаются заморозки. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимум в городе в ночь на 1 мая составил -0,6 градусов.