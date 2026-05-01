Вор-рецидивист задержан росгвардейцами на северо-западе Москвы. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

На северо-западе Москвы росгвардейцы задержали вора-рецидивиста, который пытался вынести из магазина неоплаченные товары. Как журналистам KP.RU сообщили представители ГУ Росгвардии по столице, общая сумма краденных вещей составила почти 24 тысячи рублей.

Сигнал «тревога» поступил правоохранителям из торгового центра на улице Маршала Прошлякова. Администратор супермаркета рассказал прибывшим силовикам, что мужчина пытался вынести в рюкзаке из торгового зала без оплаты дорогостоящий алкоголь и товары личной гигиены.

Нарушитель задержан. Им оказался 50-летний уроженец Кемеровской области, который ранее уже был судим за кражи. Задержанный передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

