Трамваи не будут ходить в Москве 2 мая Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 2 мая, в Москве трамваи не будут ходить между метро «Нагатинская» и Москворецким рынком. Как сообщает представитель столичного Дептранса, эти ограничения связаны с ремонтом Каширского автомобильного тоннеля.

«Трамваи Т2 в этот день будут ходить от МЦД Новогиреево через центр до метро Нагатинская, далее через метро Коломенская в Нагатино. Маршруты трамваев 16 и 49 работать не будут», - говорится в сообщении.

Вместо трамваев пассажиров призывают пользоваться автобусом «016», который следует от станции метро «Нагатинская» до метро «Чертановская». Также предлагается воспользоваться трамваем №1 и столичным метрополитеном.

