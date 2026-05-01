Собянин рассказал, где и когда пройдет городской праздник выпускников в Москве

Собянин: Общегородской выпускной в Москве пройдет 26 июня

Общегородской выпускной в Москве пройдет 26 июня на ВДНХ. Как сообщает мэр столицы Сергей Собянин, праздник начнется вечером и продлится до 06:00 27 июня.

«Подготовили для ребят большую программу, включая активности на интерактивных музыкальных, танцевальных и спортивных площадках, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами, и диджеев», - поделился некоторыми подробностями градоначальник.

Пройти на мероприятие смогут только выпускники и их сопровождающие. Вход - по индивидуальному браслету с QR-кодом.

Городской праздник посетят около 40 000 человек, подчеркивает Собянин. По его мнению, данное мероприятие, объединяющее молодежь, способствует формированию уважения к традициям, истории и ценностям страны.

