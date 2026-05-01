Пройти в Московский зоопарк в мае можно будет бесплатно

С 1 по 31 мая в Московском зоопарке проходит акция «Ранняя пташка». Как сообщают представители зоосада, гости, привыкшие вставать на заре, смогут посетить зоопарк абсолютно бесплатно.

«Специальные условия будут действовать ежедневно для всех категорий посетителей, при условии оформления билета и прохода в зоопарк в интервал с 7:30 до 9:00 утра», - отмечается в сообщении.

Акция работает через три входа: главный, вход рядом с метро «Баррикадная», а также у детского зоопарка. В другое время или через другие входные группы получить бесплатный билет не получится. Регистрация онлайн не нужна. Бесплатный входной билет выдается только в кассах зоопарка, оформить его можно в то же утреннее время, а пройти в сам зоосад - до 09:00.

«Мы запускаем эту акцию специально для тех, кто встает рано. У наших посетителей появится отличный шанс увидеть, как преображается зоопарк под ласковыми лучами весеннего солнца, когда природа только-только пробуждается, посетить наших животных без спешки и суеты, по весьма привлекательным условиям», - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Как KP.RU писал ранее, в Москве вот уже пятый год подряд в первой декаде мая отмечаются заморозки. Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимум в городе в ночь на 1 мая составил -0,6 градусов.