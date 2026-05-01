Метеоролог Леус заявил, что май принесет долгожданное тепло в Москву

На смену холодному и сырому апрелю придет непостоянный май. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, средняя температура прошедшего месяца в Москве составила +5,7 градусов, а это на 1,2 градуса ниже климатической нормы.

«Это шестое место в списке самых холодных апрелей в XXI веке, также он стал уже третьим, после января и февраля, холодным месяцем в нынешнем году. Температурных рекордов отмечено не было, самая низкая температура наблюдалась 22 апреля, тогда было -1,3°, а теплее всего – +17,1° было 1 апреля», - рассказал синоптик.

В апреле выпало 80,3 мм осадков. Таким образом, он занимает второе место в списке самых влажных апрелей XXI века. А 27 апреля и вовсе обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков.

В мае же температура на столбиках термометров начнет стремительно расти. В пятницу, 1 мая, в столице около +10 градусов, а в субботу воздух прогреется уже до +14...+16 градусов, рассказывает Леус. На следующей же неделе ожидается потепление до +21...+24 градусов, несмотря на возможные локальные дожди.

Как KP.RU писал ранее, в Москве вот уже пятый год подряд в первой декаде мая отмечаются заморозки.