Росгвардейцы познакомили школьников со службой в Подмосковье.

В рамках 10-летия со Дня образования Росгвардии, а также в преддверии Дня Победы сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области провели патриотическое мероприятие в муниципальном молодежном центре «Олимпиец» и познакомили школьников с особенностями своей работы.

В формате профориентационного квеста учащиеся погрузились в атмосферу реальной служебной деятельности. Участники выполнили комплекс практических заданий: принимали сигнал «Тревога» по рации, оперативно экипировались и вносили необходимые записи в бортовой журнал. Каждое действие отрабатывалось под контролем опытных силовиков, которые давали подробные пояснения и помогали разобраться в нюансах работы.

Ребята проявили высокий уровень вовлеченности и ответственности - все успешно справились с поставленными задачами. По завершении мероприятия каждый школьник получил подарок с символикой Росгвардии, что стало приятным дополнением к полученным навыкам и укрепило позитивный образ службы в глазах молодежи.

Представители вневедомственной охраны регулярно участвуют в социально-значимых проектах, уделяя особое внимание работе с подрастающим поколением. Профориентационные мероприятия - важная часть воспитательной работы ведомства. Они не только знакомят с профессией правоохранителя, но и способствуют патриотическому воспитанию подростков, формированию гражданской позиции и уважения к закону.