Из горящего дома в Люберцах эвакуировано 20 человек.

В субботу, 2 мая, огнеборцы ликвидируют возгорание в многоэтажном доме в Люберцах. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, из горящего здания эвакуировано 20 человек.

По информации ведомства, пожар вспыхнул на 15 этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Третье Почтовое отделение. Пламя перекинулось на балконы 16 и 17 этажей дома. Всего эвакуированы 20 человек, с 17 этажа спасен один житель.

Специалисты уже локализовали пожар на площади 29 квадратных метров. Пока информации о пострадавших не поступало.

