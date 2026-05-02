НовостиПроисшествия2 мая 2026 11:26

Из горящего дома в Люберцах эвакуировано 20 человеквидео

Многоквартирный дом горит в Подмосковье, причины инцидента выясняются
Елизавета БУБНОВА
Из горящего дома в Люберцах эвакуировано 20 человек. Фото: МЧС России по Московской области

Из горящего дома в Люберцах эвакуировано 20 человек. Фото: МЧС России по Московской области

В субботу, 2 мая, огнеборцы ликвидируют возгорание в многоэтажном доме в Люберцах. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, из горящего здания эвакуировано 20 человек.

По информации ведомства, пожар вспыхнул на 15 этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Третье Почтовое отделение. Пламя перекинулось на балконы 16 и 17 этажей дома. Всего эвакуированы 20 человек, с 17 этажа спасен один житель.

Огнеборцы ликвидируют возгорание в многоэтажном доме в Люберцах

Специалисты уже локализовали пожар на площади 29 квадратных метров. Пока информации о пострадавших не поступало.

Как KP.RU писал ранее, в Москве суд отправил под стражу пятерых подозреваемых по делу о смертельном пожаре на севере столицы, унесшем жизни восьми человек. Такое решение было принято по настоянию столичной прокуратуры.