Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с ограничениями

В субботу, 2 мая, аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Как сообщает официальный представитель Росавиации в мессенджере MAX, из-за ограничения возможны корректировки в расписании рейсов. Соответствующие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Всю информацию о рейсах можно узнать на стойке информации, у авиадиспетчера или же при помощи онлайн-табло столичного аэропорта.

