Первую прогулку сурикатов после зимы показали в Московском зоопарке

Тепло постепенно возвращается в Москву и жители столичного зоопарка начинают выходить на свежий воздух из закрытых вольеров. Так, к примеру, сурикаты уже наводят свои порядки и осматривают открытую территорию, выделенную им, после затяжной зимы. Об этом сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Сурикаты наводят порядок в уличном вольере после долгой зимней паузы. Первая прогулка после затяжной зимы», - написала руководитель зоосада в социальных сетях.

На кадрах отчетливо видно, как млекопитающие бегают по открытому вольеру и внимательно изучают территорию. Отметим, что рядом находились специалисты, которые контролировали прогулку сурикатов.

Как KP.RU писал ранее, с 1 по 31 мая в Московском зоопарке проходит акция «Ранняя пташка». Как сообщают представители зоосада, гости, привыкшие вставать на заре, смогут посетить зоопарк абсолютно бесплатно.