НовостиПроисшествия2 мая 2026 15:52

Огнеборцы Краснозаводска ликвидируют возгорание в складском помещении

Складское помещение загорелось в Подмосковье
Елизавета БУБНОВА
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 2 мая, огнеборцы Краснозаводска ликвидируют возгорание в складском помещении. Об этом сообщают представители ГУ МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, пожар возник на улице Летчика Монетова. Площадь возгорания составляет около 700 квадратных метров. На место оперативно прибыли 28 спасателей и семь единиц спецтехники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Причины возгорания в складском помещении Подмосковья будут известны позже. Операция продолжается.

Как KP.RU писал ранее, из горящего многоквартирного дома, расположенного в Люберцах, эвакуировали 20 человек. Огонь вспыхнул в квартире на 15 этаже, а после пламя перекинулось на балконы 16 и 17 этажей.