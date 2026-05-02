Огнеборцы Краснозаводска ликвидируют возгорание в складском помещении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В субботу, 2 мая, огнеборцы Краснозаводска ликвидируют возгорание в складском помещении. Об этом сообщают представители ГУ МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, пожар возник на улице Летчика Монетова. Площадь возгорания составляет около 700 квадратных метров. На место оперативно прибыли 28 спасателей и семь единиц спецтехники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Причины возгорания в складском помещении Подмосковья будут известны позже. Операция продолжается.

