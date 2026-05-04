НовостиПроисшествия4 мая 2026 11:46

Больше десяти автомобилей столкнулись в массовом ДТП на МКАД

14 машин разбито, четверо раненых: подробности массового ДТП на кольцевой
Мила ГЕНЬ
Фото: прокуратура Москвы.

На МКАД произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. По предварительным данным, механические повреждения получили 14 транспортных средств. Об этом 4 мая сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на внутренней стороне 41-го километра МКАД. Водитель КАМАЗа совершил наезд на машины, стоявшие в пробке.

В результате ДТП пострадали четыре человека: двое несовершеннолетних и двое взрослых, писал KP.RU. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.