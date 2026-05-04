НовостиПроисшествия4 мая 2026 12:22

Дептранс: Причиной ДТП на МКАД стал отказ тормозной системы у грузовика

Мила ГЕНЬ
Причиной ДТП с 14 автомобилями на МКАД стал отказ тормозной системы

Фото: прокуратура Москвы.

Причиной массового дорожно-транспортного происшествия на МКАД, в котором пострадали 14 автомобилей, стал отказ тормозной системы грузовика. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель грузовика 1992 года рождения. Сам он объяснил случившееся отказом тормозов.

Правоохранительные органы выяснят все обстоятельства происшествия, включая вопрос прохождения технического осмотра данного автомобиля. В настоящее время уже переданы данные для аннулирования пропуска у грузовика.

На месте работают оперативные службы. Предварительно, погибших в ДТП нет. Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.