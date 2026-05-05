Полиция Москвы поймала курьера, участвовавшего в мошенничестве на 11 млн рублей

Полицейские задержали в Москве пособника мошеннической схемы. Как сообщает пресс-служба МВД России по столице, жертвой аферистов стала 41-летняя жительница Сочи.

Женщине позвонили якобы сотрудники госорганов, запугали «финансированием преступности, а потом заявили, что могут помочь ей - спасти от ответственности. Для этого злоумышленники заставили жертву пойти в банк, чтобы снять все сбережение, а это 11 млн рублей. Далее пострадавшая прилетела в Москву и на Пресненской набережной передала деньги незнакомцу, который сказал ей кодовое слово.

Курьер был оперативно задержан. Им оказался 28-летний житель Омской области. По словам фигуранта, он забрал наличку за обещанный процент, перевел ее в криптовалюту и отправил кураторам.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Курьер находится под стражей. Ему грозит до 10 лет колонии. Правоохранители продолжают работать над данным делом.

«Помните, никто - ни следователь, ни сотрудник органов безопасности, ни сотрудник банка - не имеет права требовать от вас взять кредит или обналичить деньги и передать сбережения курьеру», - напоминают правоохранители.

