Подмосковные огнеборцы тушат возгорание в ангаре

Огнеборцы тушат возгорание в ангаре, расположенном в поселке Обухово Московской области. Как сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас», никто не пострадал.

По информации ведомства, огонь вспыхнул в нежилом здании на Кудиновском шоссе. Установлено, что в горящем ангаре хранилась краска. Огонь мог в любую секунду перекинуться на соседние строения, а также газовый трубопровод.

Открытое горение ликвидировано сотрудниками в 03:25. К счастью, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

