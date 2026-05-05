В Москве врачи удалили у 45-летней женщины кистозное образование размером с дыню Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Столичные врачи удалили кистозное образование размером с дыню у 45-летней женщины. Как сообщает пресс-служба Депздрава Москвы, пациентка уже выписана из больницы и вернулась к обычной жизни.

По информации ведомства, женщина поступила в ГКБ им. В.М. Буянова с жалобами на резкое увеличение живота, боли и слабость. Медики при помощи диагностики выявили у нее редкое кистозное образование размером 27х21х17 см.

Опухоль располагалась в центральной части печени, а также была спаяна с магистральными сосудами и желчными протоками. Ее местонахождение сделало операцию сложной и рискованной. Однако хирургам удалось аккуратно отделить, а после и удалить кисту, сохранив здоровые ткани.

Операция проведена успешно. Пациентка быстро миновала этап реанимации, после чего сразу была переведена в палату. Сейчас она вернулась к своей обычной жизни.

Как KP.RU писал ранее, в Пушкинской больнице Московской области врачи спасли молодого человека, который получил серьезную травму после чихания «в себя». Известно, что таким образом он сломал гортань.