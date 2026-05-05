Временные ограничения введены в трех аэропортах Москвы

Во вторник, 5 мая, в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает представитель Росавиации.

«Аэропорты Внуково <...> Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - говорится в сообщении ведомства.

Всю интересующую пассажиров информацию можно узнать на стойке информации или у авиадиспетчера. Соответствующие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркивают представители.

Как KP.RU писал ранее, в Москве до среды, 6 мая, из-за ветра и грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра 5 и 6 мая и вовсе могут достигать 15 метров в секунду, рассказывают представители Гидрометцентра России.

