НовостиПроисшествия5 мая 2026 9:49

Около одного из жилых домов в Химках обнаружено тело девочки

По факту гибели десятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Елизавета БУБНОВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Около одного из жилых домов в подмосковных Химках в понедельник, 4 мая, обнаружено тело погибшей девочки. Об этом журналистам KP.RU сообщил проверенный источник.

Известно, что ребенок воспитывался в многодетной семье из Дагестана. Девочке было 10 лет, она училась в четвертом классе. По информации источника, возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Подобные данные не распространяются общественности. Продолжается установление деталей и обстоятельств произошедшего инцидента.

Как KP.RU писал ранее, в Чертановском районе столицы из окна квартиры жилого дома на пятом этаже выпал мальчик 2020 года рождения. Ребенок госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.