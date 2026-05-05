Около одного из жилых домов в Химках обнаружено тело девочки

Около одного из жилых домов в подмосковных Химках в понедельник, 4 мая, обнаружено тело погибшей девочки. Об этом журналистам KP.RU сообщил проверенный источник.

Известно, что ребенок воспитывался в многодетной семье из Дагестана. Девочке было 10 лет, она училась в четвертом классе. По информации источника, возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Подобные данные не распространяются общественности. Продолжается установление деталей и обстоятельств произошедшего инцидента.

Как KP.RU писал ранее, в Чертановском районе столицы из окна квартиры жилого дома на пятом этаже выпал мальчик 2020 года рождения. Ребенок госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.