Женщина ранила собутыльника ножницами во время застолья в Подмосковье

В Подмосковье задержана 46-летняя рецидивистка, подозреваемая в нанесении ранений мужчине ножницами. Об этом журналистам KP.RU сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Информация о противоправных действиях в квартире одного из многоэтажных домов на улице Мичурина поступила в дежурную часть накануне. Установлено, что во время застолья со спиртным знакомые поссорились. В ходе конфликта ранее судимая за убийство женщина взяла ножницы и несколько раз ударила ими оппонента в шею и грудную клетку.

Подозреваемая задержана росгвардейцами на месте происшествия. Ее уже передали полицейским. 49-летний пострадавший госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

