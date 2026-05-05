Обстоятельства аварии с машиной скорой помощи выясняют в Серпухове

Два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Подмосковье.

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП в городском округе Серпухов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, легковушка столкнулась с машиной скорой помощи. Есть пострадавшие.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Ленина в поселке Большевик. Авто марки «Чанган» столкнулось с машиной скорой, в которой не было пациентов. После машина экстренной помощи опрокинулась на стоящую на светофоре «Газель».

В результате аварии пострадали двое. Их госпитализировали. Причины и детали инцидента устанавливаются госавтоинспекторами.

