Росгвардейцы задержали на востоке Москвы наркокурьера. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

Росгвардейцы задержали на востоке Москвы курьера, который пытался передать спрятанные в посылке наркотики. Об этом журналистам KP.RU сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по столице.

Инцидент произошел в охраняемом объекте на 11-й Парковой улице. О случившемся правоохранителям сообщил сотрудник контрольно-пропускного пункта медицинского учреждения.

Установлено, что мужчина получил посылку от незнакомца, а о содержимом якобы ничего не знает. На месте в ходе осмотра у 34-летнего уроженца Республики Узбекистан изъяли из наколенника, находящегося в бандероли, два свертка с порошкообразным веществом.

Задержанный передан полиции. Эксперты уже подтвердили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком. Расследование продолжается.

