Строительные отходы загорелись на северо-востоке Москвы

Во вторник, 5 мая, на северо-востоке Москвы загорелись строительные отходы. Как сообщили журналистам KP.RU представители столичного ГУ МЧС России, на место оперативно выехали пожарные.

«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Огородный проезд, д. 12. Происходило загорание мусора на открытой площади», - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причины инцидента уточняются профильным ведомством.

