Гвоздь в черепе: врачи предотвратили летальный исход

Подмосковные медики спасли мужчину с гвоздем в черепе. Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

В Подмосковье медики спасли мужчину с гвоздем в черепе. Как сообщает пресс-служба Минздрава Московской области, врачи сохранили пациенту не только жизнь, но и зрение.

По информации ведомства, гвоздь прошел очень глубоко в череп: через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановился в основной пазухе. Сталь находилась рядом с крупными сосудистыми сплетениями, повреждение которых грозило летальным исходом.

Врачи максимально аккуратно извлекли гвоздь и ушили рваную рану оболочки глазного яблока. Состояние пациента стабилизировалось, он уже выписан на амбулаторное лечение.

Как KP.RU писал ранее, столичные врачи удалили кистозное образование размером с дыню у 45-летней женщины. Как сообщает пресс-служба Депздрава Москвы, пациентка уже выписана из больницы и вернулась к обычной жизни.