Врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика в Москве Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика. Как сообщает пресс-служба столичного Депздрава, пациент уже чувствует себя хорошо и находится дома.

По информации ведомства, родители пытались самостоятельно извлечь инородный предмет в домашних условиях, однако булавка раскрылась, вызвав кровотечение. Поэтому ребенок немедленно поступил в детскую больницу имени З.А. Башляевой.

Местоположение булавки удалось установить благодаря обзорной рентгенографии. Предмет вошел в мягкие ткани полости носа. Врачи-оториноларингологи провели небольшую операцию под наркозом. Они извлекли булавку максимально бережно при помощи эндоскопической оптики.

«При попадании инородного тела в нос не пытайтесь удалить его самостоятельно - это может ухудшить ситуацию, вплоть до попадания предмета в дыхательные пути и даже летального исхода. Необходимо сразу обратиться за медицинской помощью», - сказала подчеркнула заведующая оториноларингологического отделения ДГКБ им. З.А. Башляевой Анна Царева.

Как KP.RU писал ранее, в Подмосковье медики спасли мужчину с гвоздем в черепе. Как сообщает пресс-служба Минздрава региона, врачи сохранили пациенту не только жизнь, но и зрение.