Церковь загорелась в военном городке подмосковного поселка Петровское. Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Утром в среду, 6 мая, огнеборцы ликвидировали открытое горение в церки поселка Петровское. Как сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас», эвакуация граждан не проводилась.

Установлено, что загорелась деревянная пристройка и частично сама церковь, расположенная в военном городке в поселке Петровское округа Ленинский. Огонь также перекинулся и на колокольню.

«На место пожара прибыли работники ПСЧ-228, ПСЧ-235, ПСЧ-287 Мособлпожспас совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы и московских ПСЧ», - говорится в сообщении.

Открытое горение ликвидировано в 08:31. Сотрудниками ведомства устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

