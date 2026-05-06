Петербуржец задержан в Москве за кражу трех млн рублей из сейфа чужой квартиры

В Москве задержан петербуржец, который забрал по наводке мошенников три миллиона рублей из сейфа чужой квартиры. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, аферисты якобы взломали Госуслуги 18-летнего москвича. Далее, по рассказам злоумышленников, жертву ждала «неминуемая тюрьма». Будучи под давлением, он сам отдал ключи от квартиры неизвестному, а родителей уговорил временно съехать.

Вернувшись домой, семья увидела полный разгром и распиленные сейфы. Общий ущерб составил более трех млн рублей: украдены валюта и драгоценности.

Правоохранителям удалось оперативно задержать на улице Водников 18-летнего жителя Санкт-Петербурга. На допросе он заявил, что взял ключи у жертвы, принес болгарку, сам распилил сейфы и забрал все ценное. Куда и кому передано краденное - выясняется.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под стражей. Расследование продолжается.

