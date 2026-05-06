Репетиция воздушной части парада Победы прошла в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 6 мая, в Москве состоялась репетиция воздушной части Парада Победы. В небе над столицей пилотажная группа нарисовала государственный флаг нашей страны.

В полет отправились шесть штурмовиков Су-25. Двое воздушных судов были заправлены белой краской, еще два - синей и еще два - красной.

Шесть штурмовиков Су-25 нарисовала государственный флаг в небе над Москвой в рамках репетиции воздушной части парада Победы на 9 мая В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

Репетиции мероприятий к 9 мая активно продолжаются в столице. Так, к примеру, накануне у арки главного входа ВДНХ в Москве состоялась репетиция патриотической акции «Вальс Победы». Данное мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как KP.RU писал ранее, 9 мая в Москве изменятся маршруты в центре города. Как сообщает представитель столичного Дептранса, лучше всего в этот день воспользоваться метро.