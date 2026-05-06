Подозреваемый в нанесении ножевых ранений супруге задержан в Воскресенске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Росгвардейцы задержали в Воскресенске мужчину, который подозревается в нанесении ножевых ранений супруге. Об этом журналистам KP.RU сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне в многоэтажном доме, расположенном на улице Рабочая. Установлено, что во время семейного конфликта агрессивный 41-летний мужчина нанес резаные раны супруге, а затем и себе.

Росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений в Подмосковье

Нападавший задержан. Силовики также оказали содействие бригаде скорой помощи в стабилизации пострадавших на месте. Семейная пара госпитализирована. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, женщина ранила собутыльника ножницами во время застолья в Подмосковье. Что стало причиной конфликта уже выясняется.