Аномальное тепло: каким будет 7 мая в Москве

В четверг, 7 мая, в Москве ожидаются июльская жара и дождь с грозой. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг, в теплом секторе атлантического циклона, ожидается переменная облачность, местами – преимущественно к северу, возможен небольшой скоротечный дождь, гроза. В сумерках +10…+13, в середине дня теплее, чем положено в июле: +25…+28. Для мая – это аномально тепло», - написал синоптик в соцсетях.

По словам метеоролога, 7 мая будет на 10 градусов выше климатической нормы и очень близко к рекорду, который держится с 1967 года, когда в этот же день было +29,2. На юге Московской области, где будет сухо и солнечно, столбики термометров могут и вовсе подняться до +30 градусов.

Как KP.RU писал ранее, до четверга, 7 мая, продлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр России.