Задержан молодой человек, употреблявший наркотики в игровом клубе Москвы. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

В Москве задержан 19-летний молодой человек, который употреблял наркотики в туалете компьютерного клуба. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

О случившемся силовикам рассказал администратор игрового клуба. По его словам, неизвестный мужчина курил запрещенку прямо в туалете заведения.

Росгвардейцы задержали москвича, употреблявшего наркотики в компьютерном клубе

19-летний подозреваемый задержан росгвардейцами на выходе из клуба. Он признался правоохранителям, что при себе у него имеются наркотики. Сверток был изъят в присутствии понятых, а сам нарушитель передан в руки полицейским для дальнейшего разбирательства. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - гашиш.

Как KP.RU писал ранее, уроженец Узбекистана пытался пронести в медицинское учреждение, расположенное на востоке Москвы, посылку с запрещенными веществами.