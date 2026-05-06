Ухудшение погоды прогнозируется в Москве вечером 6 мая

Вечером в среду, 6 мая, согласно прогнозам синоптиков, в Москве заметно ухудшится погода, а именно пойдут дожди с грозами, а порывы ветра и вовсе могут достигать до 15 метров в секунду. Как сообщает представитель столичного Дептранса, водителям и пешеходам следует быть осторожными и внимательными.

«Водителям рекомендуется: снизить скорость и увеличить дистанцию; избегать резких маневров; планировать маршрут с запасом времени; проверить уровень омывающей жидкости перед поездкой», - говорится в сообщении ведомства.

Пешеходам также следует не укрываться от дождя под шаткими конструкциями или деревьями; переходить дорогу только по пешеходным переходам, убедившись, что вы находитесь в зоне видимости водителей. Не забудьте взять зонтик.

Как KP.RU писал ранее, в Москве до 7 мая продлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр России.