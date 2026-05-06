Москвич стал фигурантом дела о распространении порнографии

В отношении 24-летнего москвича по факту распространения порнографии возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве, он обвиняется в совершении 40 эпизодов преступления, а именно изготовлении и обороте материалов/предметов с порнографическими изображениями, в том числе несовершеннолетних.

По информации ведомства, с февраля 2022 года по май 2024 года фигурант находился на юге Москвы, где приобрел и хранил на телефоне порнографические материалы (в том числе с участием несовершеннолетних), а также переписывался в Интернете с пользователями и распространял им соответствующие материалы.

Фигурант в ходе допроса дал признательные показания. В скором времени ему предъявят обвинение и заключат под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

