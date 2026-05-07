Мотоциклист, сбивший актрису Добромилову в Москве, признал вину и извинился

В Никулинском суде Москвы адвокат мотоциклиста, насмерть сбившего актрису Ксению Добромилову, заявила, что ее подзащитный полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Он признал вину, просит прощения, чистосердечно раскаялся, заявил, что готов возместить потерпевшей стороне ущерб, ему плохо, ему плохо от чувства вины. У него покаянная позиция», — сообщила защитница.

Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте фигуранта. Напомним, трагедия произошла во вторник на Большой Дорогомиловской улице. Мотоциклист сбил пешехода, которым оказалась 34-летняя Дорогомилова. В отношении байкера возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ксения Добромилова известна по главной роли в клипе HammAli & Navai на песню «Девочка-война».