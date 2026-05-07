Собянин сообщил о 55-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве Фото: REUTERS.

Система противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожила еще несколько беспилотных летательных аппаратов, направлявшийся к Москве. Таким образом, общее количество сбитых БПЛА достигло 55. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее KP.RU писал о 52-ом сбитом беспилотнике. После этого были ликвидированы еще три устройства.

Ситуация находится под контролем городских служб и правоохранительных органов.